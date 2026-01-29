"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steuert auf die Wochenmarke zu. Am Mittwochabend, dem 28. Jänner 2026, flimmerte die sechste Folge über die Bildschirme von RTL (auch bei RTL+). Und die Abläufe im Dschungelcamp haben sich nach der ersten Handvoll Tage langsam, aber sicher eingespielt: Ariel (22) provoziert und stichelt, besonders gegen Skandalsänger Gil Ofarim (43).

Nicole platzt der Kragen Doch die 22-Jährige ist nicht die einzige, die sich nach wie vor an Ofarims falschen Antisemitismus-Vorwürfen aus dem Jahr 2021 stört. Auch Ex-"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62) platzt beim Geschirrabwaschen der Kragen. "Ich merke halt, dass es für mich immer schwerer wird, wenn ich ihn reden höre, mit seiner tiefen Stimme, und dann die Vorgeschichte kenne. Bei mir stellt's die Nackenhaare auf", bemerkt sie über den neben ihr stehenden Ofarim. Ofarims Verschwiegenheitsklausel, die schon für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat, wird auch wieder zum Vorwurf. Doch der Sänger reagiert besonnen, gibt zu bedenken: "Die Klausel schützt das gesamte Ding, mich und übrigens auch den Mann aus dem Hotel, der übrigens auch genauso nicht will, dass ich darüber rede." Da erkennt Nicole: "Scheiße, um genau den geht's mir ja." Unternehmerin Simone Ballack (49) stellt derweil laut nachdenkend fest, dass sich Ofarim tadellos im Team verhalte, auch immer höflich bleibe. "Ich weiß auch nicht, ob man so ewig auf Leuten rumprügeln muss. Er hat genug Shit abbekommen", sagt sie.

Ariels Handtuch-Anfall Ariel beginnt sich derweil um ihre eigene Hygiene zu sorgen. Ihr Handtuch sei nass und möglicherweise auch von einem der Mitcamper benutzt worden. Im Dschungeltelefon eskaliert ihre Gefühlslage. Von RTL fordert sie lautstark frische Handtücher. Sie benutze kein Handtuch, "das irgendjemand anders in der Arschritze hatte", erklärt sie, oder auch: "Ich habe Scheiße auf meinem Kopf." Ihr Flehen wird schließlich erhöht, als Gil Ofarim mit einem Set frischer Handtücher für das gesamte Camp zurückkehrt.

Hubert Fella spricht über schreckliche Verluste Der wohl emotionalste Teil der Dschungelcamp-Ausgabe von Mittwochabend kommt, als "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58) über schreckliche Verluste und Schicksalsschläge aus seinem Leben redet. Gegenüber Schauspielerin Mirja du Mont (50) gesteht er, dass sowohl seine beste Freundin als auch sein bester Freund aus dem Leben geschieden seien. "War mein bester Freund. Er ist 1999 gestorben, mit 30 damals, aber es hängt mir immer noch nach", sagt Fella. Er sei auch "ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot". Du Mont läuft es ob dieser Schicksalsschläge kalt den Rücken runter. "Ich bekomme Gänsehaut", sagt sie sichtlich bewegt.

Ariel will in "ihrem" Bett bleiben Dann ist wieder Ariel am Zug. Es beginnt ganz harmlos, als Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Samira Yavuz (32) ins Spiel bringt, für die Nacht die Betten zu tauschen. Doch Ariel möchte "ihr" Bett nicht hergeben. "Ich sehe es nicht ein, dass ich Gil mein Bett geben sollte", erklärt sie, und lehnt auch den Vorschlag von Schauspieler Stephen Dürr (51), in eine Hängematte zu wechseln, vehement ab. "Ich habe Bauchschmerzen, ich habe meine Tage, deshalb möchte ich einfach in meinem Bett schlafen", wütet sie weiter, doch Gil Ofarim findet das unfair, meint: "Alle wechseln mal durch." Als Stephen Dürr und Ofarim daraufhin gemeinsam mit Ariel diskutieren und der Schauspieler den jungen Reality-Star unter anderem bittet, auf das Possessivpronomen "mein Bett" zu verzichten, eskaliert die Situation völlig. Mit einem giftigen "Der Klügere gibt nach" beendet Dürr schließlich sichtlich genervt die Diskussion.

Ariels Versagen bei der Dschungelprüfung Kaum besser wird es, als Ariel, Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) und Ofarim in die nächste Dschungelprüfung "Grill den Köppen" gehen. Den drei Campern werden Dschungel-Delikatessen wie Krokodilaugen, Kamelhirn oder Mehlwürmer vorgesetzt. Ofarim kann als Einziger drei Sterne erringen, während Ariel kaum eine der Speisen überhaupt in ihren Mund kriegt. "Es ist schwer, etwas zu essen, wenn von rechts und links Würggeräusche kommen", erklärt Ofarim im Anschluss an die Prüfung, woraufhin Ariel entgegnet: "Auch wenn ich Gil nicht mag, ziehe ich meinen Respekt vor ihm, dass er das gemacht hat." "Lass doch einfach mal den Satz weg", sagt der daraufhin, während Ariel felsenfest überzeugt ist, ihren Mitcamper zum ersten Mal gelobt zu haben. "Das ist Kindergarten, das ist so Kindergarten", findet der wiederum, während Ariel noch schießt, sie sei froh, "dass in meiner Familie kein Verbrecher ist". Nachdem Landwirt und "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) Eva Benetatou noch erklärt hat, wie er auf seinem heimischen Hof eigenhändig eine Kuh besamt, endet die sechste Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" damit, dass Ariel vom RTL-Publikum erneut in die Dschungelprüfung gewählt wird. Dieses Mal ist es eine Solo-Prüfung. Auch das Publikum des Dschungelcamps scheint ihre oft toxische Art nicht zu honorieren.