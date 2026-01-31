"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Diese Stars sind raus
Es ist wieder soweit: Das Dschungelcamp ist am 23. Jänner auf RTL gestartet. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Staffel 19 kann man ja zugleich als soziopsychologische Studie des menschlichen Verhaltens unter Extremsituationen betrachten. Oder es einfach nur bescheuert finden. So oder so: Kalt lässt die TV-Show niemanden.
Hier teilen wir euch mit, welche Stars in den aktuellen Folgen der heurigen Dschungelcamp-Staffel ausgeschieden sind.
Folge 8 (30. Jänner 2026)
Mit dem achten Tag ist für die Promis von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die zweite Woche im australischen Dschungel angebrochen. Nur nicht für Nicole Belstler-Boettcher (62), - sie wurde am Freitag als erste Teilnehmerin von den Zuschauenden herausgewählt. Traurig ist die Schauspielerin, die man vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Seifenoper "Marienhof" kennt, allerdings nicht - stattdessen freut sie sich auf das gemütliche Hotel, nach den Entbehrungen im Camp.