News

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Diese Stars sind raus

Gruppenfoto mit Stephen Dürr, Patrick Romer, Gil Ofarim, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Ariel, Hardy Krüger, Samira Yavuz, Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin und Hubert Fella
Franco Schedl
Franco Schedl
31.01.26, 07:16
Das Dschungelcamp 2026 startete am 23. Januar bei RTL (und RTL+). Wir halten euch auf dem Laufenden darüber.

Es ist wieder soweit: Das Dschungelcamp ist am 23. Jänner auf RTL gestartet. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Staffel 19 kann man ja zugleich als soziopsychologische Studie des menschlichen Verhaltens unter Extremsituationen betrachten. Oder es einfach nur bescheuert finden. So oder so: Kalt lässt die TV-Show niemanden.

Hier teilen wir euch mit, welche Stars in den aktuellen Folgen der heurigen Dschungelcamp-Staffel ausgeschieden sind. 

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis sind heuer dabei

Folge 8 (30. Jänner 2026)

Mit dem achten Tag ist für die Promis von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die zweite Woche im australischen Dschungel angebrochen. Nur nicht für Nicole Belstler-Boettcher (62), - sie wurde am Freitag als erste Teilnehmerin von den Zuschauenden herausgewählt. Traurig ist die Schauspielerin, die man vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Seifenoper "Marienhof" kennt, allerdings nicht - stattdessen freut sie sich auf das gemütliche Hotel, nach den Entbehrungen im Camp.

Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 3 Minuten