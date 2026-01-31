Es ist wieder soweit: Das Dschungelcamp ist am 23. Jänner auf RTL gestartet. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Staffel 19 kann man ja zugleich als soziopsychologische Studie des menschlichen Verhaltens unter Extremsituationen betrachten. Oder es einfach nur bescheuert finden. So oder so: Kalt lässt die TV-Show niemanden.

Hier teilen wir euch mit, welche Stars in den aktuellen Folgen der heurigen Dschungelcamp-Staffel ausgeschieden sind.