Dschungelcamp 2026: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Zum 19. Mal heißt es heuer "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" . Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp 2026 spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist natürlich auch wieder dabei. Doch auf welchen Episodenfahrplan dürfen wir uns einstellen, damit wir keine der Prüfungen und auch das Finale nicht verpassen?

Die 19. Staffel der Dschungel-Show wird insgesamt 17 Episoden umfassen.

- Holt mich hier raus!" 2026?

"Ich bin ein Star

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die 17 Folgen starten ab 23. Jänner 2026 auf RTL um 20:15. Ab da läuft täglich zur selben Zeit eine weitere Episode. Daraus ergibt sich folgender Episodenfahrplan:

23. Jänner: Episode 1

Episode 1 24. Jänner: Episode 2

Episode 2 25. Jänner: Episode 3

Episode 3 26. Jänner: Episode 4

Episode 4 27. Jänner: Episode 5

Episode 5 28. Jänner: Episode 6

Episode 6 29. Jänner: Episode 7

Episode 7 30. Jänner: Episode 8

Episode 8 31. Jänner : Episode 9

Episode 9 01. Februar: Episode 10

Episode 10 02. Februar: Episode 11

Episode 11 03. Februar: Episode 12

Episode 12 04. Februar: Episode 13

Episode 13 05. Februar: Episode 14

Episode 14 06. Februar: Episode 15

Episode 15 07. Februar: Episode 16

Episode 16 08. Februar: Episode 17 (Finale)

Natürlich sind die Episoden auch auf RTL+ aufrufbar.