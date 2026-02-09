Das RTL-Dschungelcamp 2026 (auch bei RTL+ ) ging am Sonntagabend, den 8. Februar, zu Ende . Die Chance auf den Dschungelthron hatten an Tag 17 noch Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Samira Yavuz (32), "Hot oder Schrott"-Star Hubert "Hubsi" Fella (58) sowie der umstrittenste Kandidat der Staffel, Musiker Gil Ofarim (43). "Ich habe so viele Fragen und ich verstehe es nicht", gab sich der Sänger nach seinem Hotel-Skandal selbst verblüfft über seinen Finalplatz. Vor der großen Entscheidung mussten sich die drei verbliebenen Promis noch jeweils einer Solo-Dschungelprüfung stellen.

Ein letztes Dinner

Die erkämpften Sterne bildeten das Abendessen der Finalisten, das bestmöglich zu einem Drei-Gänge-Menü mit Getränk und Überraschung werden konnte. Gil kämpfte für die Vorspeise, Hubert für den Hauptgang und Samira für das Dessert. Der Musiker konnte in der Prüfung "Nicht sehen" trotz aufgesetztem Plexiglas-Helm, der sich mit allerlei Getier füllte, alle fünf Sterne in Kisten abschrauben. Die Freude, Leichtigkeit und die Glücksgefühle seien wieder da, gab sich der Musiker strahlend und befreit. "Der Dschungel hat mich zurück ins Leben geholt." Mit seinem Motto "durchhalten, aushalten, Mund halten", wie es Sonja Zietlow (57) treffend zusammenfasste, hat es der Sänger mit seinem kontrovers diskutierten Camp-Auftritt weit gebracht. Er hatte sich nur teilweise zum Davidstern-Skandal geäußert und immer wieder auf eine Verschwiegenheitserklärung hingewiesen.

Hubert widmete sich der kulinarischen Challenge "Nicht sprechen" und holte beim Ekel-Essen vier von fünf möglichen Sternen. Der von Dr. Bob (75) bereits vor dem Finale als heißer Kandidat auf den Sieg genannte Hubert "konnte endlich mal zeigen, wer der Hubert ist", erklärte der Camper, der im Dschungel besser als sein Ehemann sein wollte. Matthias Mangiapane (42) belegte 2018 im Dschungelcamp den fünften Platz.

"Nicht hören" ging damit an Samira, ihr begegneten unter anderem Spinnen, ein Krokodil und Schlangen in düsteren Kammern. Die einzige Frau im Finale will "nicht nur eine Dschungelprinzessin, sondern auch eine Dschungelkönigin" sein. Alle fünf gesammelten Sterne standen am Ende auf ihrem Konto. "Abgeliefert und finalwürdig", resümierte Jan Köppen (42) die Performance in der allerletzten Prüfung der Staffel. Nach dem schmackhaften Dinner war das Trio bereit für das Finale an diesem Sonntag.