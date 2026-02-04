Der Sender RTL hat rückwirkend einen Clip aus der "Stefan Raab Show"-Ausgabe vom 27. Januar 2026 gelöscht. In dem Einspieler, der Dschungelcamper Gil Ofarim (43) auf humoristische Weise vorstellen sollte, fiel ein Satz, der im Nachhinein in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert wurde. Konkret wurde Ofarim ein "Betrüger-Gen" unterstellt, das er von seinem fiktiven Onkel Samuel habe. Eine klare Zurschaustellung antisemitischer Stereotype, so der Vorwurf.

Gegenüber der "Jüdischen Allgemeinen" bezog RTL auf Nachfrage diesbezüglich Stellung und erklärte, "die Kritik an dem Einspieler über Gil Ofarim in der 'Stefan Raab Show'-Spezialausgabe vom 27. Januar sehr ernst" zu nehmen und dass dieser inzwischen offline genommen wurde. Zugleich weise man jedoch "jede Form von Antisemitismus entschieden zurück". Da man aber eingesehen habe, dass "der Einspieler zu Missverständnissen führen konnte", wurde er gelöscht. Im Zuge dessen werde der Sender zudem seine Inhalte künftig "noch sensibler daraufhin prüfen, welche Deutungen sie ermöglichen".