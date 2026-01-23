"Stefan Raab Show“ kommentiert heuer das Dschungelcamp
"Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach": Der Dschungel hat ein neues Raubtier – Stefan Raab hat bei “IBES” ab Dienstag, 27. Januar 2026 ein kräftiges Wörtchen mitzureden! Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback – was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit 30-minütigen Spezial-Ausgaben seiner “Stefan Raab Show“ in den legendären Dschungel-Kosmos von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eintaucht.
Das sind die Termine der Live-Ausgaben
Stefan Raab zieht in sechs Live-Ausgaben von "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ um 23.30 Uhr auf RTL und RTL+ sein satirisches Resümee und rundet so einen perfekten Dschungelabend ab. Folgene Termine gibt es:
Dienstag, 27. Jänner - Live-Show 1
Mittwoch, 28. Jänner - Live-Show 2
Donnerstag, 29. Jänner - Live-Show 3
Dienstag, 3. Februar - Live-Show 4
Mittwoch, 4. Februar - Live-Show 5
Donnerstag, 5. Februar - Live-Show 6