"Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach": Der Dschungel hat ein neues Raubtier – Stefan Raab hat bei “IBES” ab Dienstag, 27. Januar 2026 ein kräftiges Wörtchen mitzureden! Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback – was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit 30-minütigen Spezial-Ausgaben seiner “Stefan Raab Show“ in den legendären Dschungel-Kosmos von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eintaucht.