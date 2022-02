"DSDS": Silbereisen wirft Kandidaten mit Bewährungsstrafe raus

"Leider hast du uns das verschwiegen und logischerweise muss das Konsequenzen haben. Wir können dich so unmöglich an dem Wettberwerb teilnehmen lassen. Das heißt Ausschluss hier bei 'DSDS'", betont der Juror in einem klärenden Gespräch mit Mechito.

Der Kandidat reagiert einigermaßen gefasst: "Ich habe Respekt vor eurer Entscheidung und habe auch Verständnis dafür. Dass ihr in der Situation Haltung zeigt, ist glaube ich das einzig Richtige. Ich muss mit der Konsequenz meines Fehlers leben." Das Aufeinandertreffen, die Aussprache und der Rauswurf werden am Samstag (5. Februar, 20:15 Uhr, RTL oder RTL+) bei "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen sein.