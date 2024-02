"Madame Web": Die 5 dümmsten Szenen der Comicverfilmung

Staying Alive

Als die Superheldinnen mal in einem Hotelzimmer zu Ruhe kommen, bringt Cassandra den Teenagerinnen bei, wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung funktioniert. Ein Superschurke ist hinter ihnen her, Cassandra ist in den Zeitungen zur Fahndung ausgeschrieben und mystische Visionen rauben ihr den Schlaf. In Anbetracht dieser Umstände stellt sich die Frage, ob nun tatsächlich der richtige Moment für einen Sanitäterinnen-Schnupper-Kurs ist.