Wird es "Madame Web 2"?

“Madame Web” ist die Origin-Story der in den Comics vorkommenden Cassandra Web, die mit ihren visionären Fähigkeiten in unterschiedliche Universen eingreifen kann. Damit liefert sie die perfekte Grundlage für weitere Fortsetzungen, da sie weder an eine Zeit noch einen Ort gebunden ist und somit glaubwürdig in verschiedene Auskopplungen des (Spidey-)Franchise eingewoben werden kann.