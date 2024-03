2. Schwester Alia bleibt ungeboren

Wir wissen zwar seit dem ersten Film, dass Pauls Mutter Lady Jessica durch Leto Atreides noch ein Kind empfangen hat, doch während dieses Mädchen namens Alia im Roman auch tatsächlich geboren wird und eine wichtige Rolle spielt, ist davon bei Villeneuve keine Rede. Trotzdem gibt es eine kurze Vorausdeutung auf künftige Ereignisse, denn nachdem Paul bei einem Fremen-Ritual das Wasser des Lebens getrunken hat, sieht er in seinen Visionen auch seine künftige Schwester bereits in erwachsener Gestalt. Wir dürfen also hoffen, dass im dritten Film Anya Taylor-Joy in dieser Rolle erneut auftreten wird.