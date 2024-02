Wenn Denis Villeneuves großangelegte SciFi-Verfilmung nach Frank Herberts Kultromanen in die zweite Runde geht, erwartet man noch mehr an Stars, opulenten Bildern, Dramatik und Weltraumaction. In "Dune 2" kommt die Geschichte um Paul Atreidis (Timothee Chalamet) und seine Abenteuer auf dem Wüstenplaneten erst so richtig in die Gänge und der junge Held steht vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen.