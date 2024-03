Gute Nachrichten für Timothée Chalamet und seine Mitstreiter: Der zweite Teil des Science-Fiction-Kassenschlagers "Dune" hat die nordamerikanischen Kinokassen aufgemischt. "Dune: Part Two" habe an seinem ersten Wochenende in den Kinos 81,5 Millionen Dollar (75,1 Millionen Euro) eingespielt, schätzte die Fachfirma Exhibitor Relations am Sonntag. Das ist das bisher beste Startergebnis für einen Film in diesem Jahr.