Inspiriert wurde die Serie von dem Roman „Sisterhood of Dune“, geschrieben von Brian Herbert und Kevin J. Anderson.

In der sechsteiligen Staffel spielt die für den Oscar und den BAFTA Award nominierte Emily Watson an der Seite von Olivia Williams die Hauptrolle. Ebenfalls mit dabei sind Travis Fimmel, Jodhi May und Mark Strong sowie Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea und viele weitere.