"Dune: The Sisterhood": Das wissen wir über die Prequel-Serie

Serien-Handlung setzt Jahrtausende früher ein

"Dune: The Sisterhood" wird in der Zeit weit zurückgreifen, denn die Handlung spielt 10.000 Jahre vor der des Kinofilms. Die Harkonnen-Schwestern kämpfen gegen eine große Bedrohung und gründen zu diesem Zweck auch die Bene-Gesserit-Sekte.

Ein ungefährer Erscheinungs-Termin ist ebenfalls schon bekannt: "Dune: The Sisterhood" soll im Laufe des Jahres 2023 bei HBO Max starten. In Deutschland könnte dann die Serie beim Streaming-Dienst RTL+ erscheinen, in Österreich sind HBO-Serien meist bei Sky zu sehen.