Nach Rekord-Start: So geht es mit neuem Yellowstone-Hit weiter

Der „Yellowstone“-Ableger „Dutton Ranch“ geht in eine zweite Staffel. Der Streamingdienst Paramount+ hat die Serie mit Kelly Reilly und Cole Hauser in den Hauptrollen verlängert. Die erste Staffel war für den Anbieter ein großer Erfolg. Laut „Variety“ verzeichnete „Dutton Ranch“ den stärksten Start einer Originalserie in der Geschichte von Paramount+ und führte in der Premierenwoche die Nielsen-Streamingcharts an.

Beth und Rip in Südtexas Inhaltlich knüpft die Serie direkt an „Yellowstone“ an und versteht sich als Fortsetzung. Im Mittelpunkt stehen erneut Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser), die Montana und die dunklen Schatten hinter sich lassen und sich in Südtexas ein neues Leben aufbauen wollen. Dort geraten sie laut Beschreibung mit einer skrupellosen, konkurrierenden Ranch aneinander, die ihr Imperium um jeden Preis verteidigt. Neben Reilly und Hauser gehören unter anderem Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris und Annette Bening zur Besetzung. Erfinder der Serie ist Chad Feehan, als ausführender Produzent fungiert „Yellowstone“-Schöpfer Taylor Sheridan. Für die zweite Staffel muss sich das Projekt allerdings offenbar neu aufstellen: Laut „Deadline“ verließ Feehan den „Yellowstone“-Ableger bereits vor dem Serienstart, weshalb die Serie nun möglicherweise einen neuen Showrunner suchen muss.

Finale der ersten Staffel am 3. Juli Die neun Folgen umfassende erste Staffel startete am 15. Mai bei Paramount+, neue Episoden erscheinen freitags. Das Staffelfinale läuft „Variety“ zufolge am 3. Juli. Produziert wird „Dutton Ranch“ von den Paramount Television Studios und 101 Studios. Jane Wiseman, bei Paramount+ für Originalproduktionen zuständig, äußerte sich zufrieden über die Fortsetzung. „Beth und Rip gehören zu den ikonischsten Duos der Fernsehgeschichte, und wir freuen uns sehr, mit 'Dutton Ranch' eine ganz neue Welt für unsere Abonnenten in aller Welt zum Leben zu erwecken“, sagte sie laut „Variety“. Auch Matt Thunell, Präsident der Paramount Television Studios, lobte den Erfolg der Serie: „'Dutton Ranch' hat das Publikum auf eindrucksvolle Weise erreicht - die Serie baut auf dem Erbe beliebter Figuren auf und schafft sich zugleich eine eigene Identität.“ Die Erfolgsserie „Yellowstone“ mit Kevin Costner (71) ist inzwischen zu einem weit verzweigten Franchise herangewachsen. „Marshals“ führt die Geschichte von Luke Grimes' Charakter Kayce Dutton weiter. Zum von Taylor Sheridan (56) geschaffenen Serienuniversum gehören zudem die Prequels „1883“ und „1923“.