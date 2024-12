Kevin Costners John Dutton lag im Sarg

Der prominent im Bild zu sehende, elegante Sarg Duttons war dabei "ursprünglich leer", verriet Produzentin und Regisseurin Christina Alexandra Voros "USA Today". Doch dann habe ein Produktionsmitglied "eine lebensgroße John-Dutton-Pappfigur in den Sarg gelegt. So konnten wir uns alle daran erinnern, was tatsächlich passiert war".

Nur ein Hilfsmittel für die Schauspieler, um den zu drehenden Moment zu spüren? Oder doch auch eine Botschaft an den nicht im Frieden aus der Erfolgsserie "Yellowstone" ausgeschiedenen Costner? Der Cast der Cowboy-Serie schien zumindest zuletzt nicht mehr auf dessen Seite zu stehen.

"Hoffentlich erkennt jeder, dass es an der Zeit war", sagte etwa Luke Grimes (40), der Darsteller von Kayce Dutton, erst vor einigen Tagen "Esquire" bezüglich Costners Abschied von der Produktion. "Um ganz ehrlich zu sein, bedeutete, dass Kevin weg war, auch, dass ein Teil des Konflikts weg war."