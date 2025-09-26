Wie auch Papa Dwayne "The Rock" Johnson, ist seine Tochter ebenfalls eine professionelle Wrestlerin. Besser bekannt unter ihrem Bühnennamen Ava Raine ist die 24-Jährige bei der WWE (World Wrestling Entertainment) unter Vertrag und tritt als General Managerin der Marke NXT auf.

Seltener Vater-Tochter-Auftritt auf dem roten Teppich in London: Zur Premiere seines neuen Films "The Smashing Machine" brachte Hauptdarsteller Dwayne Johnson (53) eine besondere Begleitung mit. An der Seite des Hollywoodstars war seine Tochter Simone Alexandra Garcia Johnson (24).

Emily Blunt ebenfalls mit dabei

Bei der glamourösen Filmpremiere in London trug Ava Raine ein schwarzes, bodenlanges Kleid mit Blumendetails. Dazu kombinierte sie schwarze Schuhe mit klobigen Absätzen und eine Choker-Halskette. Papa Dwayne trug einen legeren marineblauen Anzug mit weißem Hemd und weit offenem Kragen. Dazu schwarze Lederschuhe und eine dezente Brille.

Das Duo begleitete Johnsons Co-Hauptdarstellerin, die britische Schauspielerin Emily Blunt (42). Weitere Stars aus dem Film wie Benny Safdie (39), Tatyanna Dumas (25) und Jack Farthing (39) schritten ebenfalls über den roten Teppich. Am Montag präsentierte Dwayne Johnson den Film bereits in Berlin.

"The Smashing Machine" ist ein Biopic über den ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr (56). Johnson machte für die Hauptrolle eine unglaubliche optische Veränderung durch. Er verkörpert den MMA-Fighter Kerr, der in den 90er-Jahren als einer der Besten der Welt galt, aber auch mit Sucht und persönlichen Problemen kämpfte. Co-Star Emily Blunt spielt Kerrs damalige Frau Dawn Staples, eine trockene Alkoholikerin aus Arizona, die Mark Kerr in Las Vegas heiratete.

Kinostart in Österreich und Deutschland ist am 2. Oktober 2025.