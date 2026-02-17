Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten: Netflix-Hundekomödie

In der turbulenten deutschen Netflix-Komödie "Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten" , die ab 1. April 2026 verfügbar sein wird, suchen fünf skurrile Hundebesitzerinnen und -besitzer Hilfe im Umgang mit ihren Vierbeinern. Die letzte Hoffnung: Ein Intensivkurs beim charismatischen wie sagenumwobenen Hundetrainer Nodon in den Tiroler Bergen.

Darum geht es in "Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten"

Die bunt zusammengewürfelte Gruppe umfasst die Hunde-hassende Politikerin Ursula, die die sturköpfige Hündin Brenda adoptiert hat, um ihr Image aufzupolieren, die naive Babs mit ihrem großen, stürmischen Hund Torsten, das streitende Ehepaar Ziggy und Helmut mit ihrer verwöhnten Chihuahua-Hündin Gaga und nicht zuletzt den unnahbaren Hakan, der seiner verunsicherten Schäferhündin Roxy misstraut. Mit ungewöhnlichen Methoden versucht Hundetrainer Nodon die überforderten Zweibeiner zu coachen, denn schnell wird klar, dass sie selbst verhaltenstherapeutische Hilfe brauchen – nicht ihre treuen Begleiter auf vier Pfoten.

Neben den süßen vierbeinigen Darstellern stehen auch tolle Schauspielerinnen und Schauspieler im Vordergrund, wie Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Anna Herrmann, Doğa Gürer, Rúrik Gíslason und Kerim Waller.