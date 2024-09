In Tirol sind die Dreharbeiten zu einem neuen Netflix-Film mit prominenter Besetzung losgegangen. In der noch unbenannten Komödie von Regisseur Marco Petry (46, "Spieleabend") spielt Rúrik Gíslason (36) an der Seite von Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Anna Herrmann, Doğa Gürer und Kerim Waller.

Gislason verkörpert darin die Rolle des Hundetrainers und Gurus Noden, der den fünf skurrile Hundebesitzern und -besitzerinnen in den österreichischen Alpen dabei helfen soll, doch noch mit ihren eigensinnigen Vierbeinern klarzukommen. Dabei nutzt er ungewöhnliche Methoden - und erzieht eher die Herrchen als die Hunde. "Schnell wird klar, dass sie selbst verhaltenstherapeutische Hilfe brauchen - nicht ihre treuen Begleiter auf vier Pfoten", heißt es in der Pressemitteilung.