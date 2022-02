"Edge of Tomorrow 2" rückt in weite Ferne

Wir nehmen jedenfalls die Serien-Pläne interessiert zur Kenntnis und fragen uns zugleich, was sie nun für eine mögliche Kino-Fortsetzung für den SciFi-Streifen bedeuten. Die Serie wird zweifellos von dem Warner-eigenen Streaming-Dienst HBO Max umgesetzt, und die Chancen, dass zeitgleich Regisseur Doug Liman "Edge of Tomorrow 2" mit Cruise und Blunt in den Hauptrollen drehen könnte, sind verschwindend gering.

Immerhin könnte ja auch in dem aktuellen Rechtsstreit noch eine Entwicklung eintreten, auf Grund deren die Serie verschoben werden muss. Die Zukunfts-Aussichten für diese SciFi-Franchise bleiben also noch spannend, denn alles ist offen.