Wettlauf zwischen Russland und Tom Cruise um einen Dreh im All

Cruise war als weltweit erster Schauspieler dafür vorgesehen, für Dreharbeiten ins All gesendet zu werden. Nun will Russland ihm dieses Privileg streitig machen. Man fühlt sich an die Zeiten während des Kalten Kriegs erinnert, als Amerikaner und Russen einen Wettlauf um die Oberhoheit im All veranstaltet haben und jeder von ihnen unbedingt als erstes die eigene Landesflagge im Mondboden aufpflanzen wollte. Möge der bessere Raumanzug gewinnen!