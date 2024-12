Burton möchte erneut mit Johnny Depp zusammenarbeiten

Im Gegensatz zu einem möglichen Sequel sieht Burton eine weitere Zusammenarbeit mit Johnny Depp (61) in der Zukunft. "Nun, ich bin mir sicher, dass es eine geben wird", soll er auf eine Frage geantwortet haben. Depp übernahm die Hauptrolle in "Edward mit den Scherenhänden" und spielte in weiteren seiner Filme mit. Dazu zählen "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) und "Alice im Wunderland" (2010), in denen er als Willy Wonka beziehungsweise der verrückte Hutmacher auftrat.

Die Auswahl der Schauspieler müsse jedoch "auf dem Projekt aufbauen, an dem ich gerade arbeite. Das ist es, worum es beim Film geht", erklärte Burton. Für ihn stehe die Besetzung der Rollen nie am Anfang. "Es geht um Zusammenarbeit und darum, Ideen von den Leuten um einen herum zu bekommen", brachte er zu seiner Vorgehensweise an.