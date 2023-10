"Tim Burton muss kein zusätzliches Geld verdienen"

Der damalige Regisseur Henry Selick ("Coraline") schickte zwar in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" zunächst voraus, dass er vom Gedanken an eine Fortsetzung nicht unbedingt begeistert sei, weil unglaublich viel Arbeit damit zusammenhänge.

"'Nightmare Before Christmas' war der perfekte Film, der zum genau richtigen Zeitpunkt erschienen ist und dann über die Jahre hinweg zu etwas noch viel Größerem geworden ist." Auch Tim Burton selbst fühle so und sehe "keine Notwendigkeit, einen weiteren Teil zu drehen. Er hat es einfach nicht nötig, Geld durch ein Sequel zu verdienen, weil er so viele andere Erfolge aufweisen kann."

Doch dann enthüllte Selick auch, dass es zumindest eine Idee gäbe, die alle von einem Sequel überzeugen könnte: "Wie würden der Frage nachgehen, wie Jack zum König von Halloween Town geworden ist." Damit würde es sich streng genommen also um ein Prequel handeln. Auch Chris Sarandon, die damalige Original-Stimme von Jack Skellington, wäre sofort wieder bereit, die Rolle - sozusagen mit seiner Zunge - wieder aufzugreifen.