Diese Frau fährt allen davon. Der Highspeed-Thriller " Eenie Meanie" erzählt die Geschichte einer ehemaligen jugendlichen Fluchtwagenfahrerin, die in ihre zwielichtige Vergangenheit zurückgezogen wird. In der Hauptrolle ist Samara Weaving ("Ready Or Not", "Guns Akimbo") als titelgebende Figur Edie zu sehen, auch bekannt als Eenie Meanie. Hier ist der schnelle Trailer dazu :

Gejagt von Gangstern und Polizei

Ein früherer Auftraggeber bietet Eenie Meanie die Chance, das Leben ihres chronisch unzuverlässigen Ex-Freundes zu retten. Wohl oder über steigt sie darauf ein und hat bald Gangster und Polizei auf der Stoßstange - aber das bleibt bei ihren Fahrkünsten natürlich nicht lange so.

In weiteren Rollen spielen Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park sowie Steve Zahn und Andy Garcia. Inszeniert und geschrieben wurde der Film von Shawn Simmons ("The Continental: Aus der Welt von John Wick").