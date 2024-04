"Ready or Not 2": Alle Infos zur Horror-Fortsetzung

Fertiges Drehbuch

Die Regisseure Matt Bettinelli Olpin und Tyler Gillett haben nach dem Erfolg von "Ready or Not" zahlreiche Angebote aus Hollywood bekommen und führten unter anderem bei zwei "Scream"-Fortsetzungen und dem nun in den Kinos erschienenen Horrorfilm "Abigail" Regie. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung ihres Hits noch nicht das Licht der Welt erblickte.

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" sagten sie jedoch: "Wir arbeiten daran. Was wir sagen können, ist, dass es ein Drehbuch für ein Sequel gibt, das der absolute fucking Knaller ist. Und in welcher Form auch immer er gemacht werden wird, und in welcher Position auch immer wir dabei sein werden, wir freuen uns sehr, dass es passiert. Der Film ist in vielerlei Hinsicht die große Liebe unseres kreativen Lebens."