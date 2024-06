Ehrenoscar für "James Bond"-Produzenten Broccoli und Wilson

Große Ehre für die Halbgeschwister Barbara Broccoli (63) und Michael G. Wilson (82): Das Produzententeam wird mit dem Oscar-Sonderpreis "Irving G. Thalberg Memorial Award" ausgezeichnet, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch mitteilte.

Demnach habe der Gouverneursrat beschlossen, den "Irving G. Thalberg Memorial Award" an die "James Bond"-Produzenten Broccoli und Wilson zu verleihen. Die "Academy Honorary Awards" gehen an US-Musiker Quincy Jones (91) und US-Casting-Direktorin Juliet Taylor und der "Jean Hersholt Humanitarian Award" an US-Drehbuchautor Richard Curtis (67).