Christoph Waltz und mehr: Deutsche Schauspiel-Oscarpreisträger

Sollte Sandra Hüller tatsächlich am 10. März bei der 96. Oscarverleihung triumphieren, würde es die beliebte Darstellerin in einen verhältnismäßig elitären Club schaffen. Denn deutsche Oscar-Triumphe in Schauspielkategorien sind traditionell eher spärlich gesät.

Die Ausnahme von der Regel bildet hier der Deutsch-Österreicher Christoph Waltz (67), der gleich zwei Mal den Oscar als "Bester Nebendarsteller" erringen konnte. Die Goldjungen gab es 2010 und 2013 für "Inglourious Basterds" und "Django Unchained" von Regie-Legende Quentin Tarantino (60).