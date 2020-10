Eigene Serie geplant: Idefix wird zum Serienstar

Im Jahr 52 vor Christi kämpft er mit tierischen Freunden gegen Rom. "Der typische Humor und die bekannten Motive der Abenteuer der wagemutigen Gallier werden dabei in den 52 Episoden à 11 Minuten aufgegriffen und in die Tierwelt übertragen", heißt es weiter in der Mitteilung. "Fans können sich zudem auf Gastauftritte bekannter Figuren aus der Comic- und Filmreihe freuen." Der französische Hachette-Verlag und Super RTL gehen bei dem Projekt eine Vermarktungspartnerschaft ein. Die von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo 1959 begonnene "Asterix"-Reihe ist mit mehr als 380 Millionen verkauften Exemplaren eine der erfolgreichsten Comicreihen der Welt.