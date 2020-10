11 Filmposter, die Kindern Alpträume bescheren können

Wenn man als Kind in den 80er Jahren groß geworden ist, hatte man genügend Möglichkeiten, sich an Filmplakaten zu erschrecken, denn in dieser Zeit erlebte das Grusel-Genre nicht nur eine Hochblüte, sondern die Poster waren auch noch meist liebevoll von Hand gemalt. Hier folgen ein paar Beispiele aus dieser Ära, und ein paar Poster aus anderen Jahrzenten haben wir auch noch daruntergeschummelt.

Ein Film des italienischen Grusel-Meisters Dario Argento ist immer eine tolle Sache. In seinem zweiten Teil der sogenannten "Mütter"-Trilogie geht es fast poetisch zur blutigen Sache. Was auf den ersten Blick so wunderschön aussieht, entpuppt sich aber bei näherem Hinsehen als verdammt gruselig: