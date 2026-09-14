Die Erfolgsgeschichte der Reihe „Ein Krimi aus Passau“ wird fortgeschrieben: Ab Oktober 2026 entstehen in Passau und Umgebung sowie in München zwei weitere Filme der BR/ARD-Degeto-Reihe. Unter den Arbeitstiteln „Mit wehenden Fahnen“ und „Am Pranger“ ermitteln Marie Leuenberger und Michael Ostrowski als Frederike Bader und Ferdinand Zankl in ihrem 12. und 13. gemeinsamen Fall.

Darum geht es in den beiden neuen Passau-Krimis

„Mit wehenden Fahnen. Ein Krimi aus Passau“ (AT, 12)

Regie: Franziska Schlotterer

Darstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Xenia Tiling, Lara Feith, Thomas Anzenhofer, Paul Triller, Rupert J. Seidl, Gabriel Oceano Schlager, Ludwig Brix, Stefan Murr, Genija Rykova u. a.

Kurzinhalt Laura Schmidt (Lara Feith), Service-Kraft in der Westernstadt „Dark Rivers“ vor den Toren Passaus, sucht nach ihrem spurlos verschwundenen Freund Moritz Aichinger (Gabriel Oceano Schlager), Sohn einer Passauer Brauereidynastie. Laura beauftragt Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski), der fortan undercover in der Westernstadt ermittelt. Unterstützt wird er durch Frederike Bader (Marie Leuenberger). Es stellt sich heraus: Moritz Aichinger wurde entführt, und nach einer gescheiterten Geldübergabe geht es schließlich um Leben und Tod.

„Am Pranger. Ein Krimi aus Passau“ (AT, 13)

Regie: Franziska Schlotterer

Darstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Stefan Rudolf, Xenia Tiling, Marco Eschrich, Bettina Mittendorfer, Alexander Gaida, Tanja Schleiff, Johannes Silberschneider, Claudia Geisler-Bading, Raphael Dwinger, Jürgen Plüss u. a.

Kurzinhalt Ein Brandanschlag auf die Asservatenkammer der Passauer Polizei vernichtet etliche Beweismittel laufender Verfahren - und fordert das Leben eines Polizisten. Kripo-Chef Jochen Mohn (Stefan Rudolf) wird verantwortlich gemacht und suspendiert, das LKA übernimmt. In seiner Verzweiflung wendet sich Mohn an Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski). Gemeinsam versuchen sie, seinen Ruf wiederherzustellen und stoßen dabei auf ein skrupelloses Netzwerk.

Die Dreharbeiten für beide Filme finden von 5. Oktober bis 4. Dezember 2026 in Passau und Umgebung sowie in München statt, die Ausstrahlung ist voraussichtlich für 2027 geplant.