Ein magisches Abenteuer bricht an: Als Willow sich eines Tages tief in den geheimnisvollen Wald hineinwagt, den sie von ihrer Großtante Alwina geerbt hat, ahnt sie nicht, was sie dort erfährt: Willow ist eine Hexe! Wie das genau abläuft und was der Wald Willow so alles zuflüstert, zeigt der erste Trailer zu "Ein Mädchen namens Willow":

Darum geht es in "Ein Mädchen namens Willow" Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den – Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.

Auch Max Giermann und Michael Ostrowski mit dabei Das Kinoabenteuer, nach einem Drehbuch von Gesa Scheibner, basiert auf Sabine Bohlmanns erfolgreicher Kinderbuchreihe. Unter der Regie des renommierten Kinder- und Jugendfilmregisseurs Mike Marzuk (u.a. "Fünf Freunde"-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch ("Oskars Kleid"), Cora Trube ("Die Liebeskümmerer"), Anna von Seld und Mary Tölle ("Vierwändeplus") auf ein magisches Abenteuer. Vor der Kamera stehen außerdem Golo Euler ("Was man von hier aus sehen kann") alias Willows Vater Adam, Max Giermann ("LOL") als Hexenmeister „Grimmoor“, Diana Amft ("Die Vampirschwestern"-Reihe) in der Rolle der Gundula und Sibylle Canonica ("Sisi & Ich", "Der Pass") alias Willows Großtante Alwina, sowie in weiteren Rollen Melika Foroutan ("Die Kaiserin") und Michael Ostrowski ("Eberhofer"-Reihe).

Wann ist "Ein Mädchen namens Willow" im Kino zu sehen? "Ein Mädchen namens Willow" startet am 27. Februar 2025 in unseren Kinos.