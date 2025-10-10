Kinoerfolg "Ein Minecraft Film" erhält eine Fortsetzung. Der Film, der auf dem bislang meistverkauften Computerspiel basiert, ist aktuell mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 957 Millionen Dollar der dritterfolgreichste Titel des Jahres. US-Branchenmagazine berichten, dass Warner Bros. ein Sequel in Auftrag gegeben hat. Der US-Kinostart ist für den 23. Juli 2027 geplant.

Als Regisseur ist erneut Jared Hess (46) an Bord, der schon den ersten Film inszeniert hat. Details zur Geschichte der Fortsetzung bleiben vorerst unter Verschluss. Ob die Original-Besetzung zurückkehrt, ist noch unklar. In Teil eins spielten Jack Black (56) und Jason Momoa (46) die Hauptrollen. "Ein Minecraft Film" erzählt die Geschichte von vier Außenseitern, die durch ein Portal in eine kubische Welt transportiert werden. Sie tun sich mit dem erfahrenen Crafter Steve (Black) zusammen, um einen Weg zurück in ihre Welt zu finden.