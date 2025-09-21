In einer Live-Sendung kann vieles passieren. Doch ProSieben , Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) waren am 20. September in Duisburg bei "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" offenbar auf alle Eventualitäten vorbereitet. Während der Show kam es zu einem medizinischen Notfall , der glücklicherweise offenbar recht glimpflich ausging.

"Weil wir Wichtigeres zu tun hatten, als witzige Fragen zu stellen"

Im Laufe der Sendung kam es plötzlich zu "Notarzt!"-Rufen aus dem Publikum. Das Moderatoren-Duo und der Sender reagierten zügig. "Wir brauchen einen Arzt, bitte sofort", sagte auch Winterscheidt, als er die Rufe hörte.

Die Regie schaltete nach wenigen Sekunden in die Ferne und verzichtete auf Nahaufnahmen. "Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da. Wir machen uns einen Überblick über die Situation hier, was genau geschieht. Sehen zu, dass die Person versorgt wird", erklärte Heufer-Umlauf. Die Show ging daraufhin in eine ungeplante Werbepause.

"Wir sind gerade einigermaßen übereilt in die Pause gegangen, weil wir Wichtigeres zu tun hatten, als witzige Fragen zu stellen", erläuterte Heufer-Umlauf wenig später. "Da ging es jemandem nicht so gut, wir haben zum Glück rausgekriegt, es war nur Kreislauf." Dem Mann, wegen dem der Notarzt gerufen worden war, gehe es den Umständen entsprechend gut.

Großer Sieger des Quiz-Abends war der junge Fabio aus Bielefeld. Er gewann 90.000 Euro - laut des Senders an seinem 18. Geburtstag. Die nächste Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" läuft bereits am kommenden Samstag, ab 20:15 Uhr, bei ProSieben.