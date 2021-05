Shailene Woodley

In den Hauptrollen sind Shailene Woodley und Felicity Jones zu sehen. Woodley feierte ihren Durchbruch an der Seite von George Clooney in "The Descendants" und war danach in Hits wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" und "Die Bestimmung" zu sehen. "Ich wollte schon zusagen, bevor ich das Drehbuch gelesen habe. Ich wollte schon länger mit Augustine zusammenarbeiten und halte sie für einen großartigen Menschen. Dann habe ich das Drehbuch gelesen und war von der tollen Umsetzung begeistert. Ich finde, dass es nicht viele Filme gibt, die so unkonventionell erzählen und dabei so unterhaltsam und intelligent sind", sagte Woodley in einem Interview mit "EW".

"Eine Handvoll Worte" erscheint am 23. Juli auf Netflix.