Was ist die wahre Begebenheit hinter “Eine Million Minuten”?

Der Film orientiert sich stark an der von Wolf Küper in seinem Buch geschilderten Autobiografie. Alle Figuren im Film haben die gleichen Namen wie die realen Personen und auch der Ausgangspunkt für die Weltreise ist sehr ähnlich, wie sie im Film geschildert wurde. Auch in der Realität hatte Wolf Küper eines Abends nur wenig Zeit für eine Gute-Nacht-Geschichte, weshalb seine Tochter sich von ihm eine Millionen Minuten wünschte, in denen sie Zeit für die ganz schönen Sachen haben.