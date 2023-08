"Eine perfekte Geschichte": 6 ähnliche Serien, die du lieben wirst

Bei Netflix werden Liebe und Gefühle großgeschrieben, in rund 200 Filmen und Serien brechen die großen Emotionen der Protagonist:innen, deren Leiden und Leidenschaften wie ein Tsunami an menschlichen Gefühlen über uns herein. All diese Titel bilden ein Eldorado des Mensch-Seins ab – sie nehmen uns auf eine wilde Achterbahnfahrt der Emotionen mit und lassen uns am Ende entweder lachend oder verwirrt zurück.

Ein gutes Beispiel dafür ist der neue Serien-Hit "Eine perfekte Geschichte", der sich schon seit Wochen in den Top 5 der Netflix-Charts hält. "Eine perfekte Geschichte" ist der ideale serielle Background für den Sommer: Eine leichtfüßige, aber doch zutiefst berührende Reise zur eigenen Seele, die sich nichts anderes wünscht, als geliebt zu werden.