"Barbie": 8 ähnliche Filme, die du als Fan lieben wirst

Wer auf all die Meta-Späße und Popkultur-Referenzen in "Barbie" steht, der/die sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen: Rebel Wilson hat in dieser romantischen Komödie schon längst mit der Liebe abgeschlossen, obendrein läuft's auch beruflich gar nicht so, wie sie es sich wünschen würde. Ihre Träume rücken immer weiter in die Ferne. Nach einem Unfall fällt sie kurzzeitig ins Koma – und als sie erwacht, findet sie sich prompt in einer waschechten Rom-Com wieder, altbekannte Genreklischees und Filmtropen inklusive ...

"Isn't it romantic" macht sich, wenn auch stets nicht allzu bissig, erfrischend über das eigene Genre lustig, vergisst aber auch nicht auf die benötigte Empowerment-Message á la "Du bist okay so, wie du bist" oder "Gib niemals deine Träume auf!". Wie "Barbie" lernt auch die Protagonistin Natalie in "Isn't It Romantic" zudem, dass kein Ideal ideal ist. Liam Hemsworth als herrlich augenzwinkernder Rom-Com-Prinz mag zwar nicht dieselbe Kenergy ausstrahlen wie Ryan Gosling, sorgt aber für jede Menge heitere Momente.

Zu sehen auf Netflix, Apple TV+ und Prime Video. Hier geht's zum Film!