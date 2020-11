Eine TikTok-Challenge zeigt wie absurd "Twilight" ist

Zur Erinnerung: Nachdem sich Bella und der Vampir Edward ineinander verlieben, sind sie zur sexuellen Enthaltsamkeit verdammt. Edward kann sich in Bellas Nähe nicht beherrschen – wegen ihres Blutes, von dem er nur allzu gerne kosten würde. Eine wirkliche Beziehung können sie also nur führen, wenn Bella ebenso zur Vampirin wird. Ihr gemeinsamer Leidensweg wurde in fünf Filmen aufgearbeitet.