Diese TikTok-Challenge weist auf die Ähnlichkeit von Tim Burtons Filmen hin

Filme wie "Edward mit den Scherenhänden" oder "The Nightmare Before Christmas" tragen die Handschrift des Filmregisseurs – Tim Burton ist bekannt für seine düstere, morbide Filmästhetik. Auf TikTok demonstrieren nun UserInnen mit dem Time-Warp-Scan-Filter, wie einfach es ist, sich in eine Tim-Burton-Figur zu verwandeln.