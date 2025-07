"Gerade habe ich mit Ken Keseys Witwe einen Vertrag über die Entwicklung einer Fernsehserie unterzeichnet", erzählte Paul Zaentz in dem Podcast. Darin sagte er auch, dass die Story der ersten Staffel aus der Sicht des "Häuptlings" erzählt werde.

Pünktlich zum 50. Geburtstag: "Einer flog über das Kuckucksnest" bekommt das nächste Spin-off in Form einer Serie . Das verriet der Produzent Paul Zaentz in dem Podcast "CK Café". Er ist der Neffe von Saul Zaentz (1921-2014), der 1975 den Kultfilm mit Jack Nicholson (88) produzierte. Die Verfilmung des Romans von Beatnik-Autor Ken Kesey (1935-2001) gewann fünf Oscars, unter anderem als bester Film und für Hauptdarsteller Nicholson.

Serie hat andere Perspektive als der Film

Zum Hintergrund: In Ken Keseys Roman dient Chief Bromden als Erzähler. In der Verfilmung wurde diese Perspektive aufgegeben, was Kesey kritisiert hatte.

"Nach der ersten Staffel werden wir sehen, was mit dem Häuptling passiert, nachdem er [aus der psychiatrischen Klinik] entkommen ist", kündigte Paul Zaentz zudem an. In Roman und Film befreit sich der scheinbar taubstumme Bromden aus der Psychiatrie. Vorher hatte er den nach einer Lobotomie apathischen Helden Randle McMurphy mit einem Kissen erstickt.

In dem Film verkörperte der über zwei Meter große Will Sampson (1933-1987) den "Häuptling". Ein Darsteller für die Serie ist noch nicht bekannt.