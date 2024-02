Netflix bringt uns durch diese Absage nicht nur um die Auflösung eines Cliffhangers, sondern versäumt dadurch eine perfekte Gelegenheit, die Serie handlungsmäßig so weit zu führen, dass die Geschichte nahtlos in die Storyline von "Einer flog über das Kuckucksnest" übergehen könnte. Wir müssen also mit dieser bleibenden Lücke zu leben lernen, was freilich für all jene Figuren, denen Mildred in einer potentiellen zweiten Staffel weiteres Leid zugefügt hätte, durchaus begrüßenswert ist.