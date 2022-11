Kinderwunsch mit Tücken

Bei Radiomoderatorin Karla (Herfurth), die bereits auf die 40 zugeht, ist der Wunsch nach einem Kind übermächtig geworden. Fehlt nur noch der passende Mann zur Verwirklichung dieses Traumes. Doch die Suche nach Mr. Right gestaltet sich wesentlich schwieriger als erwartet.

Als sich Karla daher entscheidet, mittels künstlicher Befruchtung alleine ein Kind zu bekommen, gerät die ohnehin schon chaotische Beziehung zu ihrer Familie weiter ins Wanken: Ihre Eltern und die beiden Schwestern reagieren auf diese Nachricht nämlich mit völligem Unverständnis.

Ausgerechnet jetzt verliebt sie sich auch noch in den viel zu jungen Ole und ganz plötzlich ist da eine neue, ziemlich große Baustelle in Karlas Leben. Was tun: Weiter warten auf das ersehnte Familienidyll oder neue Träume wagen?