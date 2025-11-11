Das Leben in der Haft

Es ist ein makabrer Fund, der am 6. Juni 2011 bei Reparaturarbeiten in einem Kellerabteil zutage kommt: Die einbetonierten Leichenteile zweier Männer. Die Täterin: Die Betreiberin eines Eissalons im gleichen Haus. Nach einer kurzen Flucht wird Estibaliz Carranza verhaftet. 2012 wird die "Eislady", wie sie in den Schlagzeilen genannt wird, zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch hinter Gittern bleibt sie eine Medienfigur. Es wird weiter über ihr Leben berichtet, wie über die Geburt eines Kindes oder auch eine Liebesaffäre, die sie in der Haft begonnen hat. Die Dokumentation beschäftigt sich vor allem mit dem Leben von Estibaliz Carranza nach der Verurteilung. Als Grundlage dienen das Buch, das sie in Haft geschrieben hat, und Gespräche, die sie mit ihrem Anwalt geführt hat.