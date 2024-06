Brisante Enthüllungen und Dokumente zur untergetauchten Ruja Ignatova

Nachdem die Juristin Ruja Ignatova den Boom der Kryptowährungen ausgenutzt hatte, um ein Vermögen zu machen, verschwand sie spurlos - zusammen mit Milliarden von Dollar. In "Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug", der vielleicht fesselndsten True-Crime Doku-Serie des Jahres, verschafft sich das Autoren- und Regieteam Rudolph Herzog ("Last Exit: Space" und "The Heist") und Raid Sabbah ("How to Fake a War") exklusiven Zugang zu Informant:innen, ihren Opfern, hochrangigen Expert:innen und anderen, die sich auf die Suche nach dem Verschwinden der Frau machen. Dabei stoßen sie auf schockierende Enthüllungen, Echtzeit-Einsichten und brisante, zugespielte Dokumente. Während der Fall immer komplexer wird, kommen Rujas Geheimnisse immer mehr ans Licht.