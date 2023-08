Vampir Pinochet will auf Blut verzichten

Augusto Pinochet, eine der Schlüsselfiguren des globalen Faschismus, war von 1973 bis 1990 der Diktator Chiles und starb 2006, ohne sich jemals für seine Untaten vor Gericht verantworten zu müssen.

Die düstere Horrorkomödie spielt in einem von der jüngeren Geschichte Chiles inspirierten Paralleluniversum. Pinochet haust als Vampir in einer Ruine an der eisigen Südspitze des Kontinents. Dort stillt er seine finsteren Bedürfnisse, um zu überleben. Doch nach 250 Jahren beschließt er, fortan auf Blut und damit auf sein ewiges Leben zu verzichten. Er erträgt es nicht mehr, dass die Menschen sich an ihn als Dieb erinnern. Obwohl er von seiner rückgratlosen Familie enttäuscht wird, inspiriert ihn eine unerwartete Beziehung, sein konterrevolutionäres Leben voll auszukosten.

Das Werk erscheint wie eine Fantasy-Horrorkomödie, die aber stark in den realen Vorgängen verwurzelt ist und dadurch zur tiefschwarzen Satire wird.