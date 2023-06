Am Wochenende erschien der neuste Animationsfilm von Pixar in den Kinos. In “Elemental” begleiten wir Ember, ein taffes und im wahrsten Sinne, feuriges Mädchen, deren Freundschaft zu Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, infrage stellt. Sie kommen nach Element City, eine Stadt in der die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft immer wieder in witziger Art und Weise aufeinandertreffen.

Auch wenn die Handlung interessant klingt und der Trailer überzeugt hat, blieb das Einspielergebnis deutlich unter den Erwartungen. Wir haben einen Blick darauf geworfen, wieso “Elemental” gefloppt sein könnte.