Ein Junge hält das Schicksal der Welt in Händen. Mit diesem kurzen Satz lässt sich offenbar der Inhalt des neuen Pixar-Animationfilms "Elio" zusammenfassen. Bis der Kleine mit der Augenklappe aber tatsächlich zeigen kann, was in ihm steckt, wird noch einige Zeit vergehen, da das Werk erst im Februar 2024 in unsere Kinos kommen soll.

Dafür gibt es aber nun bereits einen ersten Teaser-Trailer, den wir euch nicht vorenthalten wollen: