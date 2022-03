Die 10 besten Pixar-Filme aller Zeiten:

Es gab eine Zeit, da dachte man bei Kinder- und Familienfilmen automatisch an Disney. Das hat sich seit 1995 radikal geändert, als die CGI-Animations-Hitfabrik Pixar mit "Toy Story" das Level von Leinwand-Animationen auf ein bisher unbekannt hohes Level hob: Noch nie waren CGI-getrickste Abenteuer so qualitätsvoll, so realitätsnah, aber gleichzeitig doch so eskapistisch.

Zwar gehört Pixar seit 2006 ebenfalls zur Walt Disney Company, aber deren Filme heben sich immer noch von den mitunter stark konservativen Mauskonzern-Streifen merklich ab.

Denn Pixar-Werke sind nicht nur in Sachen Technik ein Bonmots an kreativen und visuellen Genie-Einfällen. Auch die Storys sind in den meisten Fällen wunderbare Plädoyers an den magischen Realismus und vor allem eine unverwüstliche Ode an das Gute im Menschen (oder sonstigen Wesen!).