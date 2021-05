"Élite"-Kurzgeschichten: Was steckt hinter dem Netflix-Format?

Am 18. Juni startet endlich die vierte Staffel der spanischen Teenie-Serie "Élite" auf Netflix. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird ab 14. Juni täglich eine Kurzgeschichte zu den Hauptfiguren veröffentlicht, die einen Bogen zur neuen Staffel spannen sollen.

Die Kurzgeschichten sollen ein Idee sein, Lücken in den Handlungssträngen zu umgehen. "Wenn wir eine neue Staffel schreiben, werden einige Geschichten unserer Charaktere am Ende ausgelassen. (...) Sie passen nicht ins Format oder es ist zu wenig Zeit, sie umzusetzen, aber wir bleiben immer mit dem Wunsch zurück, sie doch mit allen teilen zu wollen", so Co-Creator Carlos Montero laut "Out" in einem Statement von Netflix.