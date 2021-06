Patrick

Patrick meint in einer Szene zu Ander (Arón Piper), dass es "schlimmer" sei, "Nein" zu ihm zu sagen, als "Ja" – und zeigt daraufhin in der Episode "Die neue Ordnung", kein Nein zu akzeptieren. "Bei Patrick kann ich nur zustimmen. Diese Club-Szene war so schwer anzusehen", meint auch u/avyavy. u/AnteaterPersonal3093 fügt hinzu: "Patricks Aussagen sind problematisch. Das hätten sie rausnehmen müssen."

Armando

Ein weiterer problematischer Handlungsstrang sei laut u/ebhanking Armandos Verhältnis mit der minderjährigen Mencia (Martina Carridi), das als Sexarbeit anstatt als Pädophilie dargestellt wird: "Wie auch Benjamin sagte, ist er drei Mal so alt wie sie. Ihr Sex sollte weder gezeigt, noch romantisiert werden."​​​​​​

Samuel

Für gemischte Reaktionen sorgten die sexuellen Handlungen von Samuel und Ari (Carla Diaz) bei einer Hausparty. In der Folge "Fünf Sekunden" wird mehrfach betont, wie betrunken Ari ist – und Samuel fragt vor ihrem Liebesspiel nach ihrem Einverständnis, da er ihren betrunkenen Zustand nicht ausnützen möchte. Jedoch sehen einige Reddit-UserInnen die Szene als besonders problematisch.

"Niemand erkennt den Fakt, dass sie betrunken ist und die Männer, die mit ihr schlafen, sie ausnutzen", lautet das Fazit von u/ebhanking. "Warum haben sie sich gedacht 'Hey, also heute tun wir so, als wäre es in Ordnung, wenn ein nüchterner Kerl Sex mit einem betrunkenen Mädchen hat", pflichtet etwa u/sk333ty bei.

"Zu Samuels Verteidigung: Er sagt ihr zweimal, dass er ein betrunkenes Mädchen nicht ausnutzen würde, aber sie akzeptiert kein 'Nein' als Antwort", kontert hingegen u/InvestigatorAgile480 und u/avyavy spricht von einer "Grauzone".

"Wenn ihr Wert darauf legt, sexuelle Übergriffe und Einwilligung zu thematisieren, dann zieht es nicht nur so halbherzig durch", fasst u/ebhanking abschließend zusammen.